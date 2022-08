Questa mattina i Carabinieri del Nas di Udine hanno effettuato il sequestro di una sessantina tra colle e smalti all’interno di un negozio di Cassacco, gestito da cinesi.

I militari, in particolare, hanno accertato che il materiale in vendita non riportava in etichetta, come, invece, prevede la normativa europea, le indicazioni relative alla presenza di sostanze chimiche pericolose.

Oltre al sequestro, ai titolari dell’attività commerciale è stata elevata una pesante sanzione amministrativa.