Sequestrato un etto di cocaina nascosto nel sottoscala di un palazzo

Continua l’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato di Trieste. Nei giorni scorsi, sono stati passati al setaccio diversi quartieri cittadini e alcune contrade periferiche.

Ieri pomeriggio, le operazioni si sono concentrate nella zona di piazza Garibaldi. Qui, nel sottoscala di un palazzo di via Pascoli, i poliziotti sono riusciti a scoprire e sequestrare poco meno di cento grammi di cocaina, come confermato dal narco-test. La droga era contenuta in una busta di cellophane azzurra e nascosta dietro una colonnina di cemento.

Sarà difficile attribuire precise responsabilità penali, dal momento che la porta di accesso del palazzo è sempre aperta. Del ritrovamento è stata informata l’Autorità Giudiziaria e sono in corso gli approfondimento per provare a stabilire chi abbia lasciato la droga nello stabile.