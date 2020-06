Sequestrato un magazzino del pesce a Marano Lagunare

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Udine hanno eseguito in questi giorni un controllo in un magazzino di Marano Lagunare che veniva utilizzato per lo stoccaggio di pesce. Il controllo ha messo in luce delle gravi carenze igienico-sanitarie della struttura che è stata posta sotto sequestro, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria.

È stato sequestrato anche un quantitativo di 50 chili di pesce, stoccato nello stesso magazzino. L'annessa pescheria non ha presentato, invece, alcun tipo di problema. Sono state elevate sanzioni per un totale di 4mila euro. Il magazzino potrà essere nuovamente utilizzato solo quando sarà messo in condizioni igienico-sanitarie a norma di legge. Va precisato che il pesce non presentava alcun tipo di problematica di conservazione e di qualità, o di tracciabiltà.

Continuano i controlli degli uomini del capitano Fabio Gentilini, comandante del Nas di Udine, per la tutela dei consumatori.

In una nota, Friulpesca srl rende noto che l'operazione non ha nulla a che fare con la sua attività, che ha invece interessato un'altra società: "Siamo un'azienda del settore ittico di primaria importanza a livello nazionale ed estero, che pone massima attenzione agli aspetti igienico sanitari e di qualità".