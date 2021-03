Sequestro di frutta, verdura e mozzarelle mal conservate

La Polizia Locale di Azzano Decimo ha intensificato negli ultimi 15 giorni i controlli nei confronti dei venditori ambulanti, commercianti il cui numero è aumentato notevolmente nell'ultimo periodo, probabilmente anche per l'effetto delle restrizioni imposte dal Covid.

In collaborazione con l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, gli agenti hanno eseguito in particolare due sequestri, nei confronti di due commercianti residenti in provincia di Napoli. Il primo è stato trovato in possesso di 150 chili di mozzarelle detenute in cattivo stato di conservazione, a una temperatura non idonea (15 gradi, anziché 4). Sono state confiscate per la successiva distruzione.

Il secondo commerciante è stato, invece, trovato in possesso di 160 chili tra frutta e verdura non tracciabile. Anche in questo caso il prodotto è stato sequestrato. Nei confronti di entrambi gli ambulanti saranno elevate sanzioni amministrative.

Un terzo commerciante, della provincia di Treviso, è stato diffidato perché, durante il controllo, sono state ravvisate diverse irregolarità, non legate ai prodotti alimentari in vendita, ma relative all'etichettatura, alla pulizia del furgone e ai prezzi esposti. Il commerciante si è già messo in regola e potrà continuare la sua attività.