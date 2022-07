Serate troppo animate a Maniago, locale chiuso per 15 giorni

Questo pomeriggio, gli agenti della Questura di Pordenone e i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo hanno eseguito il provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’attività disposto dal Questore di Pordenone nei confronti dell’Osteria Vecchia Maniago di via Castello a Maniago.

La misura è scattata in seguito alle ripetute segnalazioni dei residenti per musica assordante e schiamazzi. In particolare, il 18 giugno gli uomini dell’Arma erano intervenuti, dopo la mezzanotte, accertando che “la musica era chiaramente udibile già a una distanza di oltre 100 metri dal locale”.

L’episodio è solo l’ultimo di una serie d’interventi effettuati dalle Forze dell’ordine nel corso dell’ultimo anno. L’11 febbraio, nel corso di un controllo, la Polizia di Stato aveva riscontrato che era in corso un evento musicale, con una serie di gravi irregolarità anche relative alle misure anti-Covid, tanto da rendere necessaria la chiusura provvisoria del locale per cinque giorni.