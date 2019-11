Sereni Orizzonti, attesa per il riesame

Il Tribunale del Riesame di Trieste ha preso in esame questa mattina le richieste avanzate dai legali delle persone indagate in seguito all’inchiesta avviata dalla Guardia di Finanza di Udine sul gruppo Sereni Orizzonti. Gli avvocati hanno chiesto la revoca o la sostituzione delle misure applicate ai rispettivi assistiti, alcuni dei quali, compreso il presidente del Gruppo, Massimo Blasoni, sono ancora in carcere.

L’ipotesi di reato è quella di truffa ai danni del sistema sanitario. L'udienza ha preso avvio alle 9 ed è terminata intorno alle 14. La pronuncia si attende entro la serata di oggi o al massimo entro domani.

La scorsa settimana era stato scarcerato Marco Baldassi, braccio destro del presidente Blasoni. In quel caso era stato il gip del Tribunale di Udine, Mariarosa Persico, ad accogliere l'istanza presentata dagli avvocati difensori Luca Ponti e Giovanni Donazzolo di disporre una misura cautelare meno restrittiva, sostituendo, dunque, il carcere con gli arresti domiciliari.