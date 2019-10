Sereni Orizzonti, mai abbandonato gli anziani

Sono proseguiti oggi, davanti al gip del Tribunale di Udine, Mariarosa Persico, gli interrogatori di garanzia delle otto persone arrestate nell’indagine sulle presunte truffe ai danni del servizio sanitario da parte della società Sereni Orizzonti. Oggi è stato il turno di Judmilla Jani, la direttrice a capo delle strutture di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna. Assistita dall’avvocato Fausto Discepolo ha risposto alle domande del pm Paola De Franceschi, chiarendo ogni singolo episodio contestato nell’ordinanza di custodia cautelare.

“Non c’è stata nessuna preordinazione a dare meno assistenza agli anziani”, ha spiegato Jani. “Se a volte si può essere andati sotto-soglia era perché si faceva fatica a reperire personale. Nessuno mi mai detto di non assumere”. Per l’avvocato Discepolo le cifre indicate nell’indagine sono diverse e, semmai fossero vere, non parlano in alcun modo di anziani abbandonati.

Intanto l'avvocato Luca Ponti ha presentato alla Procura di Udine due istanze a nome della Sereni Orizzonti. Si tratta di un'azione volta a mettere al riparo l'impresa dalle sorti dell'indagine, a garanzia dei 3.500 posti di lavoro e degli oltre 6 mila anziani assistiti all'interno delle varie strutture.

Il legale ha presentato i nomi dei ‘traghettatori’ che, in questa fase, prenderanno in mano le sorti amministrative dell'azienda, in attesa di una normalizzazione del lavoro. Per questo motivo, Ponti ha presentato una sorta di ‘piano industriale’ che garantisca l'attività in essere, il pagamento degli emolumenti e non metta a rischio la perdita di utenze.

La speranza è che le due istanze, attualmente al vaglio dal procuratore, mettano al riparo Sereni Orizzonti da eventuali sequestri eseguiti su immobili utili per l'attività. A tal fine Ponti ha indicato alcuni beni, tra i quali un prestigioso palazzo del centro di Udine, a copertura dell'importo dei servizi non prestati.

Domani mattina, alle 10, è atteso l'interrogatorio a Massimo Blasoni, presidente e fondatore del gruppo che, in pochi anni, è stato protagonista di una straordinaria crescita in regione, ma anche in Italia e all’estero.