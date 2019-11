Sereni Orizzonti, solo Massimo Blasoni resta in carcere

Ha ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari anche Judmilla Jani, la Direttrice Responsabile dell'Area 1 del Gruppo Sereni Orizzonti, ovvero delle strutture di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna.

La donna è stata scarcerata oggi. A seguito dell'inchiesta per presunta truffa ai danni del Sistema sanitario, la Guardia di Finanza aveva arrestato a vario titolo otto persone, quattro delle quali ai domiciliari. Da allora resta in carcere, in via Spalato, unicamente il presidente e fondatore del gruppo, Massimo Blasoni.