Serie di incidenti nel Friuli Occidentale

In tarda mattinata la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento e un’ambulanza provenienti da Maniago sono intervenuti su richiesta della Sores per soccorrere un motociclista che stava partecipando al "Campionato Regionale di Enduro FVG". L’uomo è infortunato cadendo lungo il tracciato sul greto del fiume Meduna nel territorio del Comune di Cavasso Nuovo. Individuato sul greto, il motociclista rimasto sempre cosciente, è stato assistito, stabilizzato è trasportato a braccia sulla barella Toboga fino alla strada dove attendeva l'ambulanza. Sul posto i Carabinieri e l'ambulanza dell'assistenza della manifestazione.

A Fanna, invece, tamponamento tra due vetture, in via Circonvallazione Nuova. L’incidente avvenuto nel pomeriggio ha richiesto l’intervento di un’ambulanza inviata da Sequals, dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada e dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Le due persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario e quindi trasportate all'ospedale di Pordenone per lievi ferite.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento è intervenuta per un incidente stradale a Morsano al Tagliamento lunga la strada Ferrata SP40 al Km 5+400. L'automobilista di circa 70 anni ha perso il controllo del mezzo, ha percorso circa 100mt sul terreno a lato della carreggiata per poi fermarsi all'interno del canale irriguo che passa sotto alla provinciale. Uscito autonomamente dall'auto è stato soccorso da vigili del fuoco e sanitari giunti con un’ambulanza da San Vito, l’automedica e l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo verificando che non ci fossero perdite di carburante ed oli nel canale. Sul posto i Carabinieri di Casarsa Della Delizia. L’uomo, che ha riportato un trauma toracico, è stato trasportato in codice giallo a San Vito al Tagliamento.