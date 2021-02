Serrande alzate oltre l'orario, chiuso il bar e multati i clienti

Un bar di Venzone è stato chiuso nella serata di ieri per non aver rispettato le disposizioni del Dpcm per il contenimento della pandemia. Erano passate da poco le 21 quando alcuni cittadini hanno segnalato ai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo il locale ancora aperto, con all'interno e vicino alla porta di ingresso diverse persone.

I militari dell'Arma hanno raggiunto il pubblico esercizio che, effettivamente, aveva ancora le serrande alzate. È stato subito chiuso. Sono stati sanzionati dieci clienti, oltre al titolare.