Serve carne per le tigri, continua la raccolta alimentare per il Circo Orfei

Il Circo Orfei è ancora bloccato a San Daniele a causa dell'emergenza Covid. A dare supporto alla carovana di artisti, ma soprattutto agli animali, il Gruppo Volontari di Protezione Civile Udine che prosegue la raccolta alimentare a favore del circo.



In particolare c'è necessità di carne per i grandi felini del Circo. "Con urgenza siamo alla ricerca di qualcuno disponibile ad offrire in dono carne bianca (pollo e tacchino, anche prossima alla scadenza) - si legge nell'appello lanciato dai volontari -. Per tutti gli animali erbivori come cammelli, cavalli, asinelli e bufali, invece, ortaggi e frutta verranno nuovamente offerti in dono dalle aziende che operano al Mercato Ortofrutticolo di Udine.



Chi vuole aiutare e contribuire alla raccolta alimentare per sostenere gli animali del circo, contattare il numero 335 1079230 o 347 2226641. Il Punto di raccolta è a Udine, nella Sede Gruppo Volontari di protezione civile (https://maps.app.goo.gl/WVcrsbXwmeugi1uE6).