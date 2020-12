Serve da bere ai clienti dopo le 18, stop per cinque giorni

Chiuso per cinque giorni un locale di Farla di Majano per inosservanza delle disposizioni anti Covid: i Carabinieri, ieri dopo le 18, hanno scoperto che venivano ancora servite bevande alcoliche ad alcuni clienti. L'attività è stata quindi sospesa per la somministrazione di alimenti e bevande.

Non è la prima volta che il titolare di questo pubblico esercizio finisce nei guai. In aprile, infatti, l'uomo era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine, poiché aveva somministrato alcolici a un cliente fino a farlo ubriacare.

In quello stato alterato, uscito dal bar, il cliente aveva poi creato una situazione di disturbo tale da creare una lite. Anche al tempo erano intervenuti i Carabinieri della stazione di Majano che avevano riportato la situazione alla calma.