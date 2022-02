Sesso con una minore, funzionario di Polizia ai domiciliari

Arresti domiciliari per il dirigente della Divisione Amministrativa della Questura di Udine, Giovanni Belmonte. E' accusato di aver concordato incontri con una minorenne per ottenere dalla ragazza prestazioni sessuali a pagamento. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi di una prostituta.

I fatti - secondo l'accusa - sarebbero avvenuti nel 2018 a Bologna, città nella quale si sarebbero svolti gli incontri e dove nè Belmonte, nè la ragazza hanno mai vissuto o lavorato.

La misura cautelare è stata notificata martedì. Belmonte è stato immediatamente sospeso dal servizio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A darne notizia è stata in serata la Questura di Udine. A chiedere gli arresti domiciliari di Belmonte è stata la Procura della Repubblica di Bologna che coordina le indagini.