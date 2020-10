Sesto al Reghena, incendio in un capannone

Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato, questa notte, allo sviluppo di un incendio che ha interessato una capannone agricolo in via Verdi, nel comune di Sesto al Reghena. I proprietari si sono accorti dell'incendio questa mattina presto e hanno chiamato il 112.

Si tratta di una struttura utilizzata per il ricovero dei trattori e dei mezzi per la lavorazione delle campagne, e per stoccare altro materiale. Sono stati individuati diversi focolai. Questa fa pensare a una possibile atto doloso, anche se al momento resta un'ipotesi.

Non a caso sono stati chiamati i Carabinieri che, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, stanno cercando di capire quali siano le origini dell'incendio. Il rogo, che per fortuna non ha coinvolto tutta la struttura, ha annerito completamente gli interni e sono stati in parte danneggiati trattori e mezzi agricoli. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Per la bonifica e la messa in sicurezza del capannone e della strumentazione da lavoro, oltre che per lo spegnimento dei focolari, fondamentale l'intervento dei pompieri di San Vito.