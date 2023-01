Sette anni senza Giulio Regeni

Giulio Regeni è scomparso da Il Cairo, in Egitto, il 25 gennaio 2016. Il suo corpo è stato ritrovato, con evidenti segni di tortura, il 3 febbraio ai bordi dell’autostrada che porta ad Alessandria. Da quel giorno la famiglia Regeni cerca e pretende verità e giustizia.

Oggi, mercoledì 25 gennaio, nel settimo anniversario dalla sua scomparsa, è prevista una serie di iniziative a Fiumicello per ricordare Giulio e ribadire valori quali la libertà, i diritti umani, il rispetto delle differenze culturali, interpretando il comune sentimento di rispetto e di vicinanza ai suoi familiari.

Il programma della giornata inizia al mattino con il Laboratorio Parole e Diritti con le Scuole e la firma del Protocollo d’Intesa sul Comitato di Coordinamento Permanente del Governo dei Giovani. Alle 18.15 parte la Camminata dei Diritti, insieme al Governo dei Giovani.

Le Vie dei Diritti sono frutto di un’iniziativa degli stessi giovani che, dal 2016, superando non poche difficoltà burocratiche, ha installato accanto ai nomi ufficiali di piazze e vie del paese di Fumicello 14 cartelli riferiti ad altrettanti diritti. Nel febbraio del 2022 alcune Vie dei Diritti sono state inaugurate anche a Villa Vicentina.

Come ogni anno, la camminata giunge al piazzale dei Tigli dove, alle 19.41, si tiene la Fiaccolata silenziosa e il minuto di raccoglimento.

A seguire, intorno alle 20.15 in Sala Bison, l'incontro Parole, Immagini e Musica per Giulio con Paola e Claudio Regeni, Alessandra Ballerini e la partecipazione di Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Alessandro De Marchi, Roberto Fico, Giuliano Foschini, Fabio Geda, Beppe Giulietti, Carlo Lucarelli, Matteo Macor, Marco Paolini, Pif, Massimiliano Riva, Davide Romagnoni, Lorenzo Terranera e Luigi Maria Vignali, con interventi musicali di Massimo De Mattia, flautista di fama nazionale, e Alessio Velliscig, cantante dei Quintorigo, alla chitarra e voce.

La serata, che sarà trasmessa anche in diretta streaming dal canale youtube Giulio Siamo Noi, è ad accesso libero fino a esaurimento posti, nella Sala Consiliare del Municipio e nella Sala A del complesso Bison.

Nel giorno del settimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, anche l’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha deciso convintamente di aderire alle iniziative proposte in suo ricordo. "Come gesto di solidarietà alla famiglia Regeni e al fine di rinnovare l’appello lanciato dallo Stato italiano alla ricerca della giustizia, abbiamo deciso di fotografarci vicini alla panchina gialla recentemente inaugurata proprio in presenza dei suoi genitori. Questo nostro piccolo gesto, pur risultando forse banale, contiene in sé un messaggio importante che intendiamo trasmettere alla popolazione", spiega la Giunta Benvenuto. "Con questa foto è nostra intenzione sensibilizzare sull’importanza della legalità, della giustizia e della trasparenza, tutti principi propri di qualsiasi ordinamento democratico che si possa dire tale. Non bisogna dimenticare che, quotidianamente, nel mondo vengono perpetrati reati nei confronti di ricercatori, giornalisti e attivisti, ma quello di Giulio ci tocca da vicino. Non ci fermeremo finché giustizia non sia fatta”.