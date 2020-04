Sette euro a mascherina e 23 euro per un sedicente panno 'antibatterico'

Ancora indagini da parte delle Fiamme Gialle in Friuli Venezia Giulia per verificare il rispetto del prezzo e della qualità di vendita dei prodotti che in questo periodo sono più richiesti: mascherine e liquidi o gel vari per disinfettare le mani o la casa.

Lunedì 6 aprile, la Gdf del Friuli Occidentale, ha effettuato una serie di controlli, in particolare ad Aviano. L'indagine si è concentrata su una società attiva in questo comune che mette in vendita articoi vari, con una sua rete di distribuzione, anche porta a porta. La realtà, di recente, ha immesso sul mercato nuovi articoli, dedicati all'emergenza Covid19.

I cittadini, però, hanno segnalato prezzi eccessivi: 7 euro, ad esempio, per una mascherina monouso, 23 euro per un panno definito antibatterico. Spedizione a casa? Altri 18 euro. Peraltro, la ditta, secondo l'indagine, comunicava anche una donazione di mascherine per le case di riposo.

Gli inquirenti, che stanno operando, stanno cercando di fare luce sulla dicitura apportata sulle mascherine: "assicurano la protezione individuale da schizzi di goccioline e droplet trattenendo dal 96% al 100% dell'aerosol con cui si diffondono i virus".

Il panno antibatterico, invece, secondo le indicazioni della ditta, si potrebbe impiegare con risultati efficaci, pare, senza alcun tipo di disinfettante o sostanza chimica. Le Fiamme Gialle stanno verificando anche il fornitore del materiale: si tratta di una società toscana che da anni si occupa, testualmente, di "esercizio e accettazione di scommesse a quota fissa e concorsi pronostici anche per mezzo di supporti telematici".