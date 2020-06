Sette migranti 'evadono' dalla quarantena

La Squadra Volante della Questura di Trieste ha denunciato ieri sette stranieri che si erano allontanati dalle strutture di accoglienza nelle quali dovevano trascorrere la quarantena fiduciaria.

Gli agenti hanno denunciato anche un cittadino rumeno classe nel 1982. Intervenuti in una struttura di accoglienza in via Vasari per una lite, gli operatori hanno riscontrato a suo carico il divieto di ritorno nel Comune di Trieste fino a dicembre 2021; è stato quindi denunciato per non aver osservato la misura.

Infine, un triestino classe 1968, nel parco Globojner, ha minacciato con un coltello un uomo, danneggiandogli il cellulare. E' stato denunciato per minacce e violenza privata e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.