Sette persone soccorse a bordo di un'imbarcazione

Alle prime luci, il personale sommozzatore del Nucleo di soccorso subacqueo acquatico di Trieste è intervenuto presso gli ormeggi esterni della Marina San Giusto per soccorrere sette persone a bordo di un'imbarcazione messa in pericolo a causa dell'ondata di maltempo. I pompieri, giunti via terra e per mare con un'unità antincendio dal distaccamento di Porto Vecchio, hanno portato in salvo l'equipaggio e messo in sicurezza l'imbarcazione. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Trieste.