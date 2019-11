Sfonda la porta di casa della ex, arrestato

I Carabinieri di Udine hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino pluripregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari nella sua casa di Udine. L'uomo inviava continuamente messaggi offensivi alla ex compagna, minacciandola e perseguitandola attraverso gli sms e i WhatsApp. Non contento, era evaso dalla sua abitazione e aveva raggiunto l'abitazione della donna, dove aveva sfondato la porta con l'intento di aggredirla.

Lei ha sporto denuncia ai militari dell'Arma che lo hanno denunciato. Era stato riportato agli arresti domiciliari, ma i carabinieri avevano chiesto l'aggravamento della misura cautelare. Istanza che è stata accolta. L'uomo, dunque, è finito in carcere; per lui le accuse sono evasione, danneggiamenti e atti persecutori.