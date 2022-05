Sfonda la vetrina del locale e si ferisce, incastrato il ladro

Ha sfondato la vetrata del ristorante ‘Allo Storione’, a Ghirano di Prata, con un calcio, ferendosi in modo serio, ma nonostante questo ha fatto razzia di soldi, liquori e sigarette, spargendo sangue dappertutto, per poi fermarsi fuori dal locale a bere un bicchiere prima di far perdere, per poco, le proprie tracce.

Il protagonista del furto, avvenuto nella notte, è un richiedente asilo minorenne, tunisino, ospite di una Onlus del territorio, già individuato e denunciato in giornata dai Carabinieri della compagnia di Sacile.

Da verificare se abbia avuto dei complici. Il locale preso di mira è lo storico ristornate, già in passato teatro di diversi furti. Ingenti i danni. “Oltre a quello che è stato portato via – raccontata il titolare, Giacomo Buzzi – ci sono le vetrate rotte, così come una tenda e la cassa vuota”.

A scoprire la scena raccapricciante, con sangue ovunque e vetri a pezzi, è stata la madre del titolare, che abita sopra al locale, attorno alle 5.30 del mattino: ha subito allertato i familiari che gestiscono anche l’adiacente supermercato e il vicino Hotel Dall’Ongaro. Sul posto gli uomini dell’Arma che, in poco tempo, sono risaliti all’autore del furto.