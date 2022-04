Sfondano la porta del Krepapelle con l'auto dopo la tentata rapina

Tentano di rubare l’automobile, picchiano il proprietario e, non contenti, entrano in discoteca con l’autovettura. Per questo due uomini, un albanese di 31 anni residente a Reana del Rojale e un bosniaco di 33 anni residente a Udine, sono stati condannati dal Tribunale di Udine per tentata rapina, lesioni e danneggiamento rispettivamente a un anno e due mesi di carcere, pena sospesa, e a un anno e otto mesi di reclusione.



Tutto è accaduto nella notte del 24 novembre 2018. Un dipendente del Krepapelle di Tavagnacco è uscito dal locale e ha sorpreso i due mentre stavano forzando la serratura della sua vettura. Ne è nato un diverbio e i condannati si sono scagliati contro di lui, colpendolo con pugni e mordendogli un dito. All’arrivo di altre persone, i due sono fuggiti dicendo al malcapitato che non finiva lì. E, infatti, sono ritornati per sfondare la porta della discoteca con la loro automobile. Il 33enne bosniaco dovrà anche versare 3mila euro di danni.