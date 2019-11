Sfondano la vetrina del negozio, colpo da centomila euro

I carabinieri dell'Aliquota Operativa Radiomobile della Compagnia di Sacile sono intervenuti intorno alle 2.20 di questa notte per un colpo con spaccata in viale Zancanaro a Sacile. Nel mirino dei malviventi l'esercizio commerciale Habito. I ladri, dopo aver utilizzato una vettura come ariete, hanno sfondato una vetrina asportando capi di abbigliamento griffati per un valore di centomila euro.

Rilievi e indagini sono state effettuate dal personale del Nucleo Operativo e dalla Radiomobile insieme alla Stazione di Sacile. I militari dell'Arma adesso stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ma anche i lettori di targhe e alcuni elementi rinvenuti sul luogo del colpo.