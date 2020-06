Sfreccia a 210 all'ora in Tangenziale

Nel periodo post-Covid, riprendono a 360° i controlli della Polizia Stradale nella Provincia di Udine. Particolare attenzione è stata dedicata alle condotte di guida più pericolose, tra cui l’eccesso di velocità. L’esito dei controlli è stato molto significativo: lungo la tangenziale, durante un servizio con il Telelaser Ultralyte di ultima generazione, un motociclista è stato fermato mentre stava circolando a 210 chilometri all'ora, superando così di oltre 100 chilometri il limite imposto.

"Visto il tratto rettilineo, non ho resistito ad accelerare per provare le prestazioni del veicolo” ha dichiarato agli agenti il centauro, scambiando purtroppo la strada per una pista da corsa. Il desiderio di velocità, però, gli costerà caro: la sua condotta è sanzionata dal Codice della Strada con importi tra 850 a 3.200 euro e con la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno, oltre alla decurtazione di 10 punti.

Ma il motociclista non è stato l’unico a provare l’ebbrezza della velocità in questi giorni. Lungo il tratto dell’A4 dove insiste il cantiere della terza corsia, sottoposto al limite massimo di 80 chilometri all'ora, un’auto è stata sorpresa, questa volta dal personale della Stradale di Palmanova, mentre circolava a una velocità di 155 all'ora, grazie al dispositivo Provida, installato sulle auto di servizio. Anche in questo caso è scattato il ritito della patente, oltre a una multa di 847 euro.

Complessivamente sono state 12 le violazioni accertate nella settimana in corso dalla Polstrada, cinque delle quali nei confronti di conducenti di mezzi industriali. L’attività ha comportato la contestazione di sanzioni per oltre 3.400 euro in una sola settimana.

I controlli, però, non sono rivolti solo ai camionisti. Nei giorni scorsi, la Sottosezione di Palmanova ha fermato lungo l’A4 un complesso veicolare “con gruppo frigorifero in regime Atp” immatricolato nell’Est Europa che stava effettuando un trasporto internazionale di derrate alimentari diretto nel Paese di origine con il tachigrafo digitale (la scatola nera dei camion) alterato. Era partito dal Bolognese. Dalla lettura delle stampe e dall’analisi dei dati scaricati, la pattuglia ha accertato che, nonostante il conducente si trovasse alla guida, per il tachigrafo l’autoarticolato risultava fermo e l’autista in riposo da circa mezz’ora. Cosa impossibile visto che il mezzo prima di essere fermato presso l’area di servizio di Gonars veniva seguito per un tratto dagli stessi operatori.

Inoltre, grazie al software in dotazione alla pattuglia, sono emerse ulteriori anomalie, che dimostravano tre falsi periodi di pausa nella medesima giornata. Il conducente, che in un primo momento appariva nervoso e insofferente, vistosi scoperto ha confermato che poco prima di venir fermato, vista la pattuglia, aveva ripristinato l’attività di guida agendo velocemente mediante un “telecomando” che poi ha gettato dal finestrino per far scomparire le prove.

In un’officina specializzata, gli operatori hanno accertato che la parte posteriore del tachigrafo digitale era senza sigillo di chiusura anti manomissione. I controlli, anche tecnici, servono appunto per smascherare i conducenti che, di loro iniziativa o costretti dal datore di lavoro, adottano sistemi illeciti per aggirare le verifiche, intervenendo sulla parte informatica dei dispositivi, per non rispettare i tempi di guida e di riposo creando, ovviamente, un pericolo per la circolazione, oltre che un danno alla corretta concorrenza di mercato nell'autotrasporto.

L’aver agito in tal modo gli è costato complessivamente oltre 3.600 euro, ai quali si aggiungono le spese del deposito del mezzo per il mancato pagamento su strada delle sanzioni, nonché il ritiro della patente, che sarà sospesa per un periodo variabile dai 15 giorni ai tre mesi.