Questa notte, verso le 2, una Volante della Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato per velocità pericolosa in centro urbano un giovane monfalconese classe 2000. Il ragazzo sfrecciava a bordo della sua auto assieme a un coetaneo triestino. La sua guida disinvolta è stata, però, notata da un equipaggio della Questura in corso Italia, che è riuscito a fermarlo in via Valerio, facendo scattare la multa.