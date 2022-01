Sfreccia a tutto gas, poi finisce contro i motorini posteggiati

Domenica notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica e per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino turco classe 1976. A bordo della sua auto è stato notato da una Volante percorrere a velocità sostenuta corso Italia. Si è poi diretto verso via Ginnastica e, in via Crispi, ha fermato la sua corsa andando a scontrarsi contro alcuni motoveicoli in sosta, danneggiandoli.

Ha quindi opposto resistenza agli operatori, che lo hanno identificato a fatica e sottoposto all’alcoltest, risultando positivo. Per questo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente; sono poi scattate le multe per le violazioni al codice della strada, come la guida effettuata a velocità non consentita. La vettura è stata prelevata dalla compagna dell’uomo, proprietaria del veicolo.

Sabato sera, invece, gli agenti hanno denunciato un triestino classe 1994 – già noto alle Forze dell’Ordine - per il rifiuto di fornire le proprie generalità, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e per lesioni personali. Gli operatori di una Volante erano arrivati in via Pinguente a seguito di una chiamata al 112 da parte di una cittadina. Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno deferito in stato di libertà il 27enne alla locale Procura della Repubblica.