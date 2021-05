Sfrutta il furgone dell'amico per acquistare la droga in Slovenia

Nei giorni scorsi, gli agenti della Questura di Gorizia hanno scoperto un escamotage molto particolare utilizzato per rifornirsi oltreconfine di stupefacente, escogitato da un noto tossicodipendente goriziano e da un suo sodale.

Il 34enne, gravato da numerosi precedenti specifici, esattamente un anno fa era stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore, con divieto di far uso di apparecchi di comunicazione. Per continuare ad acquistare lo stupefacente, aveva deciso di avvalersi della complicità di un amico che svolge attività di lettura contatori elettrici guidando un furgone a noleggio.

Per sfuggire ai controlli della Polizia e raggiungere inosservato Nova Gorica, il 34enne caricava nel vano posteriore del veicolo la sua bici elettrica e si faceva lasciare ogni volta in un punto diverso, a ridosso della linea di confine. Dopo pochi minuti, perfezionato l’acquisto di droga, ricompariva in Italia in un altro posto, dove ad attenderlo c’era sempre lo stesso furgone. Questo movimento strano è stato notato nei giorni scorsi dagli operatori della Squadra Mobile che, riconosciuti i due, hanno deciso di predisporre un controllo.

Quando l’uomo si è fatto lasciare in prossimità del confine, in via del Rafut, e in sella all'e-bike è passato in Slovenia, gli agenti della Sezione Antidroga hanno seguito il furgone fino in via Ciconi, dove si è fermato per attendere con i portelloni aperti l’arrivo a gran velocità dell’amico.

In un attimo è salito nel vano posteriore caricando la bicicletta, il furgone è ripartito ed è stato fermato a breve distanza. Nelle mani del ciclista sono stati rinvenuti tre grammi e mezzo di eroina, motivo per cui il giovane è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica e gli è stato sequestrato il cellulare, che portava nonostante il divieto imposto tramite l’avviso orale. Si ritiene che il piccolo quantitativo di stupefacente, di cui si approvvigionava quasi ogni giorno, servisse all’uso di altri tossicodipendenti locali legati ai due controllati.