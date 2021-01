Sfruttamento della prostituzione, arrestato un latitante

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico, hanno rintracciato un ricercato straniero che cercava di lasciare l'Italia. L'uomo, un 46enne rumeno, viaggiava a bordo di un autobus di linea in uscita dal territorio nazionale.

I militari hanno proceduto al controllo dei passeggeri e hanno accertato che lo straniero era destinatario di un ordine di carcerazione, in quanto membro di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione.

La banda, attiva nel torinese, reclutava giovani studentesse, anche minorenni, con la promessa di far loro seguire corsi di formazione in Italia, salvo poi obbligarle a prostituirsi. In particolare, il 46enne fermato era l'autista dell'organizzazione che accompagnava le giovani in strada e le sorvegliava.

I Carabinieri di Aurisina lo hanno arrestato e portato al Coroneo, dove dovrà scontare un anno e nove mesi di reclusione.