Sfruttamento di minori per l’accattonaggio: un fermo a Trieste

Domenica pomeriggio 11 agosto la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato una coppia di cittadini rumeni - P.S., nata nel 1980, e di I.M., nato nel 1984 -. I due sono stati sorpresi in entrata in Italia mentre viaggiavano a bordo di un furgone attraverso l’ex valico confinario di Fernetti e personale della Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina ha fermato il mezzo identificandone i passeggeri.

Dai riscontri effettuati è emerso che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord per l’impiego di minori nell’accattonaggio e doveva espiare una pena di un anno e quatto mesi, mentre l’uomo una pena di due mesi a seguito di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Campobasso per la violazione delle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.