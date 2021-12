Sfruttano la terrazza per rubare in due appartamenti

Furto in due appartamenti attigui all'interno di una palazzina della zona di via Vicenza, a Udine, nel tardo pomeriggio di ieri. I malviventi hanno agito in assenza dei proprietari, penetrando nella prima casa e, poi, nell'altra utilizzando la terrazza come passaggio.

I ladri hanno messo tutto a soqquadro, in cerca di oro e soldi; sono riusciti a trovare alcuni monili e qualche banconota. Arraffato il bottino, se ne sono andati senza lasciare traccia. La brutta sorpresa al rientro da parte delle due famiglie, che hanno chiamato il 112. È stato eluso il sistema d'allarme.