Sfruttava i braccianti agricoli, arrestato

Un 27enne pakistano, titolare di una ditta per lavori agricoli con sede a Cessalto, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso e dai colleghi di Cessalto per sfruttamento del lavoro. L’uomo impiegava 18 braccianti, soprattutto suoi connazionali, pagandoli pochissimo e facendoli vivere in maniera disumana.

Gli stranieri venivano fatti lavorare nei campi in provincia di Treviso, Venezia e Pordenone, dove il 27enne li trasportava su furgoni senza assicurazione e revisione, affidati a guidatori senza patente.

Ai braccianti, già sottopagati, venivano sottratti 4 euro al giorno per il 'servizio' di trasporto, 50 euro al mese per i quasi inesistenti pasti (a base di pane e fagioli) e altri 100 euro al mese per il posto letto, in uno stabile in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precarie.