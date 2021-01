Sgabuzzino a fuoco a Pordenone, evacuata una palazzina

I Vigili del Fuoco di Pordenone, con due autobotti e l'autoscala, sono intervenuti dopo le 22, per l'incendio al piano terra di uno sgabuzzino in una palazzina di via Sabaudia, a Pordenone. La colonna di fumo che si alzava ha reso necessaria l'evacuazione di alcuni condomini dell'edificio.

Indossati i Dispositivi di Protezione Individuale, l'autoprotettore (la riserva d'aria per poter respirare nel fumo) e la termocamera, i pompieri hanno in breve messo sotto controllo e successivamente smassato tutto il materiale incendiato all'intero del deposito. Dopo aver arieggiato i locali e averli verificati per escludere la presenza di monossido di carbonio, tutte le persone hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.