Sgominata la banda degli assalti ai bancomat con esplosivo

I Carabinieri di Treviso stanno eseguendo in varie località del Nordest 11 misure cautelari emesse nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati di far parte di un'associazione a delinquere dedita ad assalti a sportelli automatici di istituti di credito e uffici postali del Triveneto, con ordigni esplosivi ad alto potenziale. Sta operando il nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica.

Gli assalti hanno riguardato sportelli in tutto il Triveneto. Gli 11 destinatari del provvedimento restrittivo sono indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di numerosi furti o tentati furti ai danni di banche e uffici postali, con bottini per svariate decine di migliaia di euro.