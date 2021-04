Sgominata una banda dedita alla vendita truffaldina di automobili

Ci sono anche due residenti in Friuli occidentale, un 45enne italiano di Pordenone e un 25enne rumeno di Porcia, tra le persone arrestate dalla polizia stradale nell’ambito dell’operazione ‘Viralcars’, durante la quale è stata sgominata una banda dedita alle truffe nella compravendita di autovetture e nella quale i due arrestati nel Pordenonese avevano un ruolo attivo e di prim’ordine.



L’operazione ha portato all’arresto di undici persone residenti per lo più nel Veneto, tutte con precedenti e una delle quali ai domiciliari, a 18 denunce, a due interdizioni all’attività d’impresa e al sequestro di 13 conti correnti e beni per oltre 700mila euro.



Tutto è cominciato con un tentativo anomalo di immatricolazione alla Motorizzazione di Rovigo di due auto. La Polizia stradale di Rovigo ha così controllato una concessionaria di Occhiobello, che nei giorni immediatamente successivi ha chiuso svuotando i locali, e, in collaborazione con la Stradale di Vicenza, ha accertato l’esistenza della banda, specializzata nel vendere a più persone vetture di particolare valore economico a prezzi molto vantaggiosi, presentandole come veicoli di importazione estera senza poi consegnarle agli acquirenti. In realtà, i veicoli fittiziamente messi in vendita su siti internet approfittando del lockdown, erano già immatricolati in Italia e a loro erano state tolte le targhe e cancellati i numeri di telaio. Inoltre, la banda rivendeva all’estero auto acquisite da società di noleggio o in leasing danneggiando le ditte del settore. Decine le vittime dei raggiri nel nord e nel centro Italia, in particolare in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, con danni economici stimati in oltre 600mila euro.