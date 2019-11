Sgominata una pericolosa banda di minorenni

Si è conclusa una brillante operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto e coordinata, in un primo momento dalla Procura della Repubblica di Pordenone e poi dalla Procura del Tribunale dei Minorenni di Trieste, in materia di reati predatori.

I militari dell’Arma hanno portato a termine una lunga e laboriosa attività investigativa che ha permesso di disarticolare un banda composta da cinque minori, un italiano e quattro stranieri, che da giugno a settembre, hanno colpito tra Zoppola, Fiume Veneto e Cimpello, per ben 15 episodi accertati.

I giovanissimi hanno perpetrato sei furti di auto, due colpi all'interno delle vetture, quattro in abitazioni private, oltre ad aver rubato bottiglie di superalcolici dall’associazione Pro Loco di Cimpello, una bicicletta e bevande all’interno dell’istituto scolastico Bagellardo di Fiume Veneto e aver danneggiato una struttura della Pro-Loco di Pescincanna.

Gli investigatori, fin da subito, si sono resi conto che gli autori dei reati andavano ricercati sul territorio, dato che tutti i furti di auto si erano conclusi in breve tempo con il rinvenimento dei mezzi sempre nei Comuni di Zoppola e Fiume Veneto. Questo particolare, insieme alle modalità operative, hanno spinto i Carabinieri a rivolgere le attenzioni investigative a questo gruppo di minori che spesso bivaccava nei due centri abitati, talvolta infastidendo e minacciando gli abitanti con comportamenti aggressivi.

E’ iniziata, quindi, l'attività di repertamento sugli oggetti dei vari furti e grazie alle indagini scientifiche del Nucleo Investigativo di Pordenone e dei Ris di Parma e alle informazioni raccolte, i cinque sono stati individuati quali possibili autori dei reati predatori. Il loro monitoraggio ha così permesso di incastrarli, recuperando gran parte della refurtiva e tutte le auto, abbandonate dopo i furti.

In un caso, quello del tentato furto ai danni della “Pro-Loco” di Pescincanna, non riuscendo a portare a termine l’azione criminale per l’intervento di alcuni volontari, il gruppo aveva intenzionalmente danneggiato la struttura dell’Associazione come reazione. In un altro, si erano prima guadagnati la fiducia di un'anziana donna che li aveva fatti entrare in casa e poi aveva subito il furto di denaro in contante in un momento di distrazione e quello delle chiavi della sua vettura, che poi avevano rubato.

Le operazioni si sono concluse con l’esecuzione della misura cautelare del collocamento in comunità di un minore italiano, classe 2003 (considerato all’interno del gruppo il leader) in una struttura in Veneto, e denuncia degli altri quattro minori (due serbi, un albanese e una bosniaca) di età compresa tra i 17 e i 13 anni), residenti tra i Comuni di Zoppola, Fiume Veneto e Concordia Sagittaria.