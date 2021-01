Sgonico, distrutti dalle fiamme due depositi

Sopralluogo dei Vigili del Fuoco del Comando di Trieste ieri a Gabrovizza, nel comune di Sgonico, dove, per cause in corso di accertamento, due tettoie utilizzate per ricovero attrezzi sono state completamente distrutta dalle fiamme.

L'incendio si è sviluppato probabilmente in maniera accidentale giorni fa ed è stato scoperto solo in un secondo momento, quando le fiamme si erano già ormai auto-estinte. A dare l'allarme sono stati gli abitanti della zona, un'area piuttosto isolata, vicino al bosco. Nessuna persona è rimasta ferita. Ingenti i danni.