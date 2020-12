Shopping senza pagare, presi due minorenni

Un ragazzo di 17 anni, cittadino albanese, è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Martignacco, nel pomeriggio di martedì, per tentato furto aggravato. Il minore aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio da sei capi di abbigliamento sportivo, all'interno del Mega Intersport del centro commerciale Città Fiera.

A dare l'allarme sono stati i responsabili della vigilanza che hanno chiamato i militare. Il valore della merce è di 140 euro.

È stato trovato in possesso anche di altri capi di abbigliamento, per un valore di 200 euro, sottratti poco prima in altri negozi del polo dello shopping alle porte di Udine.

Tutta la merce è stata recuperata e restituita ai punti vendita.

E sempre i militari di Martignacco, mercoledì, hanno bloccato un altro ragazzo, anche lui di 17 anni, che aveva tentato di rubare dal Mega Intersport Outlet, sempre al Città Fiera, due abiti per un valore di 100 euro, poi restituiti al punto vendita. Il minore è stato denunciato, anche in questo caso, per tentato furto aggravato.