Si 'dimentica' di chiudere alle 18, scatta la sanzione

Ieri sera, dopo le 18, forse credendo fossero già decaduti tutti i divieti entrando in zona gialla, alcuni clienti hanno pensato bene di andare a festeggiare il "nuovo colore" della nostra regione in un locale di Tricesimo. E l'hanno trovato aperto. Si sono quindi messi a bere all'interno del locale, in palese violazione della normativa anti Covid-19, che prevede la chiusura alle 18.

In quel momento, però, impegnati nei costanti controlli, stavano transitando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine. I militari hanno subito notato l'apertura del locale e la presenza di persone al suo interno che bevevano alcolici.

È scattata, quindi, la multa nei confronti del titolare ed è stata applicata anche la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'attività per cinque giorni.