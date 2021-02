Si accascia per strada, i passanti lanciano l'allarme

Intervento dei sanitari di un'ambulanza intorno alle 18 di ieri, a Fiumicello Villa Vicentina, in via Nazionale, nella frazione di Papariano. Una persona si è sentita male mentre camminava a bordo strada, per una breve passeggiata. Un uomo di 57 anni, di Grado, è stato colto da malore ed è stato trovato in stato di semi in coscienza, riverso a terra.

A dare l'allarme sono stati i passanti e gli automobilisti in transito che hanno chiamato il Nue 112, allertando i soccorsi. L'uomo è stato trasportato in pronto soccorso.