Si accende il pignarul di Pagnacco, ma arrivano i no vax

Un gruppo composto da una cinquantina di 'no vax' si è presentato, ieri sera, vicino all’area delimitata dove l'Associazione Sostenitori Tradizioni Friulane di Pagnacco ha incendiato la tradizionale pira epifanica.

Autorizzato dalla prefettura, il pignarul sulla collina è stato dato regolarmente alle fiamme con la sola presenza dei referenti del sodalizio.

"L'area è stata recintata e controllata grazie alla presenza della Polizia locale, dei Carabinieri e dei volontari della Protezione civile che ringrazio", spiega il sindaco, Laura Sandruvi. "Tutto è andato per il meglio, a eccezione di questo gruppo di persone che hanno manifestato contro i vaccini, con tanto di cartelloni, creando tensioni anche con le forze dell'ordine. Un gesto che condanno con forza".

Sono in corso tutti gli accertamenti per verificare la posizione del gruppo di persone che ha partecipato alla manifestazione non autorizzata ed eventuali profili di responsabilità.