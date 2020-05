Si addormenta con il gas acceso, lo salva il vicino

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone, poco prima di mezzogiorno, ha ricevuto una segnalazione, da parte di un inquilino di un condominio in piazzale Trento ad Aviano, per un forte odore di bruciato proveniente da un appartamento al secondo piano. Sono subito state inviate la Prima Partenza e e l'Autoscala dalla sede di Via Interna.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno forzato la porta e soccorso l'inquilino, che si era assopito sul divano con un pentolino rimasto accidentalmente sui fornelli accesi. L'uomo ha respirato i gas tossici. Una volta arrivata l'ambulanza, è stato affidato ai sanitari che lo hanno trasportato all'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per accertamenti.

I pompieri hanno terminato le operazioni, arieggiando il locale e verificando, assieme al personale della Polizia Giudiziaria dei Vigili del fuoco, le cause dell'incidente.