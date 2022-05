Si aggirano con fare sospetto tra le case, fermate due giovani ladre

Si aggiravano con fare sospetto tra i condomìni del quartiere residenziale San Gregorio, nella zona della fiera di Pordenone. Un residente le ha notate e ha chiamato le forze dell'ordine: gli agenti della Squadra Volante hanno controllato le due giovani in via Saba.

Accertato che le due ragazze non erano residenti nel Friuli Occidentale, alla richiesta sulle motivazioni della loro presenza in quella zona, peraltro interessata da alcuni furti in abitazione tentati e consumati nella settimana precedente, hanno risposto in modo evasivo. Sono così state accompagnate negli uffici della Questura, dove sono state perquisite. Nella borsa della minore, una 15enne residente in Croazia con precedenti per furto aggravato, sono stati trovati due cacciaviti e una chiave a pappagallo nascosti in un calzino, nonché alcuni monili in oro, contenuti in un sacchettino. Nelle parti intime, poi, nascondeva una lastra rigida in plastica.

La 35enne, invece, non risultava schedata. Ma solo perché aveva fornito false generalità: la sua foto ha fatto emergere un lungo 'pedigree' di reati e un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Monza, a gennaio 2017, per scontare quasi due anni di reclusione.

La donna è stata quindi arrestata e accompagnata in carcere a Trieste, mentre la minore, denunciata per il possesso di strumenti da scasso, è stata affidata all’esercente la responsabilità genitoriale.