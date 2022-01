Si allarga il Super Green Pass, aumentano i controlli

Mentre si attende la decisione del Governo sull'estensione del Super Green Pass ai luoghi di lavoro e sulle regole per il rientro in classe in sicurezza - oggi è in programma il Consiglio dei Ministri - è stata diramata a tutte le Prefetture la circolare del capo di Gabinetto Bruno Frattasi, che invita a intensificare i controlli alle nuove attività per le quali, dal 10 gennaio, è previsto l'obbligo di certificato verde rafforzato.

In particolare, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del Green Pass da vaccinazione o guarigione sarà indispensabile per l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

- sagre e fiere, convegni e congressi;



- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre, il possesso della certificazione verde rafforzata, sempre dal 10 gennaio, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

- servizi di ristorazione all'aperto;

- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Le disposizioni non si applicano ai minori di dodici anni e ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.