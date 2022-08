Si allena sul Monte Amariana, ma resta senza acqua

Un uomo ha chiesto aiuto questo pomeriggio al 112 intorno alle 16.30. Nella chiamata riferiva di sentire dei mancamenti e li imputava a una forte disidratazione e al fatto di aver terminato le scorte di acqua.

L'uomo, una persona allenata a fare gare di ultratrail in montagna, quindi fisicamente preparato, aveva compiuto proprio per allenamento la salita al Monte Amariana, lungo la via normale di salita e si trovava in discesa lungo il sentiero 415, ma ancora in quota ed era preoccupato dei sintomi che avvertiva e del fatto di non potersi più idratare.

Allertate la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino e la Guardia di Finanza che, al telefono con lui, lo hanno monitorato e hanno deciso di valutare l'attivazione dell'elicottero della Protezione Civile per andare a prenderlo in tempi brevi.

L'uomo, nel frattempo, ha deciso, informando i soccorritori, che si sarebbe abbassato ancora un po' a piedi lentamente per raggiungere la zona del ricovero Forcella, a quota 1.090 metri, nella speranza di trovare ombra e acqua e di attenderli eventualmente lì, anche perché nei pressi c'era l'eventuale spazio per atterrare.

Quando ha raggiunto il ricovero ha trovato acqua in un rigagnolo e si è dissetato. A quel punto ha chiesto ai soccorritori di sospendere l'intervento perché si sentiva decisamente meglio e di nuovo in grado di scendere da solo. I soccorritori lo tengono comunque monitorato tramite contatto telefonico e lo stanno seguendo nella discesa, che è quasi terminata. Le squadre rientreranno quando lui arriverà alla sua auto in sicurezza.