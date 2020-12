Si allentano le misure anti-Covid, per tre giorni Fvg in 'arancione'

Dopo un weekend di festa in zona rossa, anche il Fvg per tre giorni - da oggi e fino a mercoledì 30 - è in zona arancione. Si allentano, quindi, le misure restrittive. Riaprono i negozi (con possibilità di estendere l'orario fino alle 21) e ci si potrà spostare nel proprio Comune, senza autocertificazione.

Ma, per chi vive nei comuni più piccoli, fino 5mila abitanti, gli spostamenti saranno consentiti in un raggio di 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi. Resteranno sempre chiusi bar e ristoranti, con la possibilità di lavorare per asporto.

Resta sempre consentita la visita ad amici e parenti in un'abitazione privata, nella stessa regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 a due persone, oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questo significa che saranno consentiti pranzi (o cene che consentano il rientro entro il coprifuoco) a un nucleo familiare più altre due persone - non necessariamente parenti - ed eventualmente i loro bambini.

Poi, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio, scatterà nuovamente la zona rossa, con la sola eccezione del 4 gennaio, unico giorno 'arancione'.

Come annunciato anche a livello nazionale, l'attenzione delle forze dell'ordine sarà sempre alta. Intensificati i controlli su strada, utilizzando le varie pattuglie interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale).

Per muoversi fuorsi comune è sempre utile avere con sè l'autocertificazione (scaricala qui), ricordando che va compilata in modo completo e con informazioni verificabili e veritiere. Oltre alla multa per spostamento non giustificato, infatti, si può rischiare anche una denuncia penale per falsa attestazione.

L'appello che arriva dall'autorità di Governo è alla responsabilità e al buon senso dei cittadini, limitando le visite a una sola al giorno e prestando particolare attenzione agli incontri con le persone più anziane e fragili che, come sappiamo, sono le più esposte al virus.

Per rispondere ai tanti dubbi legati al nuovo Decreto (qui il testo in Gazzetta Ufficiale), è stata aggiornata la lista delle Faq, le principali domande e risposte.