Si allontana da casa in bus, la trovano in stato confusionale

Oggi pomeriggio, durante il servizio "di ronda" nella zona della di Borgo Stazione, a Udine, in particolare vicino alla stazione dei pullman, le guardie giurate particolari del Corpo Vigili Notturni, sono state allertate da un autista della Saf.

L'uomo ha segnalato che, all'interno di un mezzo in sosta temporanea, diretto a Tolmezzo, si trovava una donna in stato confusionale. Si trattava di una cittadina italiana, proveniente da Feltre. Le guardie giurate hanno allertato la Caserma dei Carabinieri del suo paese. Si è appreso, in questo modo, che la donna era affetta da problematiche di tipo comportamentale, e che si era allontanata dai parenti senza avvisarli.

Le guardie giurate si sono coordinate con i militari dell'Arma di Feltre e con quelli di Udine. È stata fatta arrivare un'ambulanza che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Udine dove, dopo alcune visite di controllo, è stata affidata ai parenti, frattanto giunti a Udine. Sta bene e tornerà a Feltre.