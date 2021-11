Si allontana dal luogo dell'incidente, ritrovato l'automobilista scomparso

Si sono concluse con il lieto fine le ricerche di un 46enne di Cividale, vittima nella notte di un incidente, a Remanzacco, e poi allontanatosi dal luogo del sinistro. L'uomo è stato rintracciato a casa dei genitori, nella Città Ducale.



Cosa è accaduto nella notte

Il 46enne ha perso il controllo della sua auto, una Peugeot 308 SW, finendo fuori strada all'altezza del civico 93 di via Premariacco, a Orzano di Remanzacco, intorno a mezzanotte e mezza. Stordito e ferito è, però, riuscito a uscire autonomamente dell'abitacolo e allontanarsi. Da quel momento di lui si sono perse le tracce e sono scattate le ricerche.

L'uomo sarebbe stato visto allontanarsi con il volto insanguinato. Inutili le ricerche notturne dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario attivato subito dalla Sores, nella zona di Premariacco e Remanzacco. Nel corso della notte sono stati contattati tutti i pronto soccorso, senza esito. Il suo telefonino risultava spento e a casa i parenti non avevano ricevuto sue notizie.

Questa mattina è stata allestita una base operativa di ricerca, con Ucl, vicino alla chiesa di Orzano, a Remanzacco, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine. In campo anche i cinofili e l'elicottero della Nucleo Volo di Venezia dei pompieri per dei sorvoli dall'alto. In tarda mattinata il lieto fine sugellato dal ritrovamento dell'uomo, ferito sì, ma sano e salvo.