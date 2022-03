Si allontana dall'ospedale di Portogruaro, poi sparisce nel nulla

Nessuna notizia di lui dal 23 febbraio, nonostante le imponenti ricerche scattate sul territorio.

Giancarlo Antonello, 81 anni, sembra essere sparito nel nulla da quel giorno, quando attorno alle 23 uscì dall’ospedale di Portogruaro, dopo aver volontariamente firmato le dimissioni.

Si era recato in pronto soccorso in seguito a una caduta, che gli aveva provocato una contusione alla testa. Secondo le testimonianze raccolte dalla famiglia, prima di uscire dall’ospedale aveva chiesto dove si trovasse l’area taxi, ma una volta fuori, come confermano le telecamere della videosorveglianza, si sarebbe diretto nella direzione opposta, verso Concordia Sagittaria.

Non avendo sue notizie è scatta la denuncia da parte della figlia Barbara, ma ogni ricerca è stata vana.

Antonello vive in Veneto, tra Castello di Godego e Pramaggiore, ma, da allora, non sono stati segnalati avvistamenti. Del caso si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Al momento della scomparsa, l’uomo aveva una fasciatura alla testa e indossava un maglione marrone, camicia a quadri blu e rossi, jeans. L’appello arriva anche in Friuli, attraverso la pronipote Isabel: “Chiediamo aiuto a tutti per rintracciare mio zio, tutta la famiglia è disperata”.

Chi dovesse avvistarlo può contattare il 112 o i carabinieri di Annone Veneto.