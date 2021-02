Si allontana dalla casa di risposo, salvata dai pompieri

Questa notte, poco dopo le 23.30, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste, con la prima partenza, la Squadra di Opicina e l'Ucl, l'Unità di Comando Locale, hanno ritrovato una pensionata scomparsa dalla casa di riposo Hotel Fernetti.

È stata individuata dai pompieri in una zona boschiva in prossimità dell'Interporto di Fernetti, intrappolata in un rovo di spine, infreddolita e confusa, ma in buone condizioni generali. La donna, 84 anni, è stata presa in carico dal personale sanitario.