Si allontana di casa in bici, ritrovato un ragazzino

Ieri sera, la Volante del Commissariato di Duino Aurisina ha ritrovato nei pressi del Tennis Club di Padriciano e riaffidato alla madre il figlio minorenne che, a bordo di una bicicletta, si era allontanato da casa qualche ora prima. Buone le sue condizioni di salute.

Ennesimo esempio di una Polizia di Stato vicina e al servizio della cittadinanza, per rafforzare con estrema professionalità e dedizione il concetto di polizia di prossimità, anche in giornate – come queste del G20 – in cui l’apparato della sicurezza e del controllo del territorio è decisamente e comprensibilmente sotto pressione.