Si allunga la 'vacanza' dei cinque corregionali bloccati a Malta

Ancora bloccati a Malta, a causa del Covid, i cinque minorenni del Friuli Venezia Giulia che hanno raggiunto l’isola per una vacanza studio. Tre ragazze triestine e due friulani, parte di un gruppo di 80 giovanissimi provenienti da diverse regioni d’Italia, avrebbero dovuto rientrare a casa una settimana fa.

Per loro sarà necessario attendere il 22 luglio, data in cui termina la quarantena, disposta per tutti dopo che sono stati riscontrati alcuni casi Covid. Anche due ragazze del Fvg sono risultate positive al virus, ma non hanno manifestato sintomi.